Corentin Tolisso (Bayern Munich) : « Je ne vais pas dire que je suis content et que tout va bien »

Corentin Tolisso retrouve petit à petit son ancien niveau de jeu, lui qui revient d'une blessure très grave au genou. Souvent sur le banc avec le Bayern cette saison (où le coach Hans-Dieter Flick a été confirmé « jusqu’à nouvel ordre »), Tolisso veut travailler pour progresser et améliorer sa situation : "Je ne vais pas dire que je suis content et que tout va bien. J’ai envie de jouer. On a un effectif de qualité, de très grande qualité, au Bayern Munich, avec beaucoup de joueurs. Donc, à un moment donné, il faut que tout le monde joue. Je le comprends parfaitement. C’est à moi de prouver quand le coach fait appel à moi. C’est les règles du football, il faut être performant. On a eu quelques soucis ces derniers mois. On a changé d‘entraîneur. Je n’ai pas débuté les deux derniers matchs, j’ai joué dix minutes en Ligue des champions. L’équipe a bien tourné. C’est à moi d’attendre mon tour, ma chance. C’est à ce moment-là qu’il faudra répondre présent.", a ainsi estimé Tolisso sur les ondes de RMC ce mardi.