Cologne : Trois cas de coronavirus

Le FC Cologne, qui a repris l'entraînement en Allemagne, a fait savoir ce vendredi, par le biais d'un communiqué, que trois personnes avaient été testées positives au coronavirus dans le club, en se gardant de révéler les noms.

« Trois personnes testées positives, toutes sont exemptes de symptômes. Après une évaluation des cas par les autorités sanitaires responsables, les trois personnes testées positives seront mises en quarantaine à domicile pendant 14 jours. Le FC Cologne ne divulguera aucun nom par respect pour la vie privée des personnes concernées. L'entrainement du FC Cologne peut se poursuivre comme prévu, conformément aux mesures sanitaires et de contrôle des infections qui sont en place depuis le 6 avril pour l'entrainement collectif », est-il précisé.

