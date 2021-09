Bundesliga : Wolfsburg, la patte Mark van Bommel

Tout va bien ou presque pour Mark van Bommel. Après une première expérience mitigée au poste d'entraîneur au PSV Eindhoven de juin 2018 à décembre 2019, le Néerlandais tente de rebondir avec Wolfsburg. Une équipe ambitieuse, eux qui ont été classés au quatrième rang de la dernière Bundesliga, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions cette saison. Lors de celle-ci, les Loups ont hérité du groupe G et seront notamment avec Lille et le FC Séville. Intronisé cet été, l'ancien milieu de terrain a notamment profité d'un jeu des chaises musicales orchestré en Allemagne suite au départ du Borussia Mönchengladbach de Marco Rose, qui a rejoint le Borussia Dortmund. Sous contrat jusqu'en 2023, l'ancien joueur du Bayern Munich espère désormais lancer pleinement sa nouvelle carrière.

Preussen Münster, un gros raté vite oublié Doublement attendus, Wolfsburg et van Bommel sont pour le moment la belle surprise de ce début de saison en Bundesliga. Avec trois succès en autant de rencontres, contre Bochum (1-0), au Hertha Berlin (1-2) et contre le RB Leizpig (1-0), les pensionnaires de la Volkswagen-Arena ont réalisé un sans-faute en août, ce qui leur permet d'être actuellement en tête du championnat. Le successeur d'Oliver Glasner, parti à l'Eintracht Francfort, peut logiquement être satisfait des siens. D'autant plus que la présaison avait été compliquée pour les Loups, avec cinq défaites en six rencontres amicales. Pire, derrière, l'équipe des Français Maxence Lacrois, Jérôme Roussillon et Joshua Guilavogui avait été sortie dès les 32emes de finale de la Coupe d'Allemagne contre Preussen Münster, un club de 4eme division. Une défaite par forfait (2-0) due... à un sixième changement effectué par Van Bommel lors de la prolongation.

Van Bommel calme le jeu Mais, depuis tout va bien au niveau des résultats. Cependant, le Néerlandais ne veut pas s'emballer et garde sa meute loin de tout emballement. « C'est toujours bien de gagner, surtout trois fois de suite. Nous sommes la seule équipe à avoir réalisé un tel départ cette saison en Bundesliga. Tout le monde peut battre tout le monde, la qualité des équipes est très élevée. (...) Et face à Greuther Fürth, dans deux semaines, il faudra repartir à zéro. La situation peut rapidement évoluer, il faut être réaliste. C'est bien d'avoir neuf points, nous faisons du bon travail. Ce n'est pas garanti que ça continue ainsi et qu'on gagne tous nos matchs », expliquait-il d'ailleurs, en conférence de presse, avant la trêve internationale, après la victoire des Loups contre Leipzig (1-0). Connu pour son tempérament quand il était joueur, Van Bommel semble avoir bien changé depuis et être plus calme et mesuré. Reste désormais à confirmer sur la durée pour lui et ses troupes.