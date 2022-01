Bundesliga - Wanner devient le plus jeune joueur de l'histoire du Bayern

Wanner a remplacé Malik Tillman (19 ans) à la 75e minute, et bat ainsi à 16 ans et 15 jours très largement le record de jeunesse de Jamal Musiala, qui avait débuté sous le maillot du "Rekordmeister" à 17 ans et 115 jours.

Le record de précocité en Bundesliga appartient au joueur de Dortmund à Youssoufa Moukoko (Dortmund), qui a fait ses débuts à 16 ans et un jour en 2020. Son record sera quasi-impossible à battre, le règlement de la Ligue allemande interdisant d'engager un joueur avant le jour anniversaire de ses 16 ans.

Le Bayern Munich rate sa rentrée :