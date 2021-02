Un duel plein de promesses à plusieurs niveaux. Voilà ce que cette affiche entre l'Eintracht Francfort d'André Silva et le Bayern Munich de Robert Lewadowski nous proposait, ce samedi. Les deux meilleurs buteurs de Bundesliga, deux joyaux sertis dans les deux meilleures attaques du championnat, s'entrechoquaient pour un affrontement qui promettait d'être étincelant. Le Bayern, encore auréolé de son récent statut de champion du monde, était légitimement le favori de ce face à face, mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour les hommes de Flick. Dès la 12e minute, l'Eintracht prenait l'avantage. Un très beau service signé Amin Younes alimentait Filip Kostic, lequel donnait à son tour en retrait pour Daichi Kamada. Ce dernier ne se gênait pas pour tromper Manuel Neuer pour le 1-0. On attendait une réaction du Bayern on allait avoir un nouveau but de Francfort. Ainsi, à la demi-heure de jeu, une nouvelle action collective des locaux allait faire mouche.Le Bayern allait s'offrir une grosse opportunité peu avant le repos, mais la talonnade d'Eric Choupo-Moting n'était pas dans le cadre des cages gardée par Kevin Trapp. En seconde période, les Bavarois allaient revenir dans le match par l'inévitable Robert Lewandowski. Suite à une ouverture d'Alphonse Davies, Sané se jouait de Ndicka pour trouver le buteur polonais qui réduisait le score. Diminués physiquement face à un adversaire solidaire et volontaire, les Bavarois avaient énormément de mal à trouver la faille pour égaliser, malgré un Leroy Sané très virevoltant. Francfort pensait même ouvrir droit à un penalty quand Ragnar Ache chutait dans la surface munichoise suite a un contact avec Alphonso Davies à dix minutes de la fin du match. Mais l'arbitre ne bronchait pas.