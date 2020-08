Bundesliga : Retour des supporters en septembre ?

La saison 2020-2021 du football en Allemagne pourrait connaître le retour des supporters dans les enceintes dès le mois de septembre. En effet, les clubs professionnels allemands se sont accordés, ce mardi, sur un modèle proposé par la ligue de football. Ledit modèle rend possible le retour des supporters dans les stades, même si une validation des gouvernements locaux doit être de mise.

La Bundesliga se prépare au changement "Quand et combien de spectateurs seront autorisés à retourner dans les stades n'est pas une décision de la Ligue allemande (DFL). Nous n'attendons rien et n'exigeons rien, mais nous nous y préparons", a indiqué le président de la DFL, Christian Seifert, lors d'une conférence de presse. Dans les mesures acceptés par les clubs, il y a notamment l'interdiction des places debout et de l'alcool dans les stades jusqu'en octobre, en plus des déplacements de supporters pour les matches à l'extérieur jusqu'à la fin de l'année.



"Personne au sein de la ligue n'a demandé de commencer avec 20.000 ou 30.000 spectateurs le 18 septembre. Ce chiffre semble étrange", a affirmé le président de la DFL. Premier championnat majeur à avoir repris à huis clos suite à la période de confinement, la Bundesliga pourrait, de nouveau, servir d'exemple pour le reste du football européen. La saison 2020-2021 de Bundesliga débutera le 18 septembre prochain.