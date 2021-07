Bundesliga : Quelle saison pour Robert Lewandowski ?

Robert Lewandowski n'a certainement pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. L'avant-centre s'apprête à entamer sa huitième saisons sous les couleurs du Bayern Munich. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'international polonais, bien qu'il soit aujourd'hui âgé de 32 ans, n'en finit plus d'impressionner. Pour preuve, l'année dernière, l'attaquant a terminé, une nouvelle fois, meilleur buteur du championnat d'Allemagne de Bundesliga, avec un total particulièrement impressionnant de 41 bus inscrits en seulement 29 rencontres disputées.

Un chiffre forcément pas anodin, dans la mesure où l'avant-centre en a ainsi également profité pour battre le record de la légende Gerd Müller. En effet, l'ancien attaquant international allemand, aujourd'hui âgé de 75 ans, avait inscrit la bagatelle de 40 buts lors de la saison 1971-72 du championnat d'Allemagne de football, lui aussi sous les couleurs du Bayern Munich.

Lewandowski pourrait avoir loupé le Ballon d'Or à cause de la pandémie

De son côté, Robert Lewandowski aura certainement à cœur de rester sur sa lancée, voire même de dépasser encore un peu plus ses limites. Si l'on compte ses 41 réalisations en championnat, le joueur de 32 ans en avait inscrit 56, toutes compétitions confondues. C'était trois de moins, toujours toutes compétitions confondues, que sa saison précédente. En effet, en 2019-20, Lewandowski avait alors marqué à 59 reprises, dans une saison plombée par la pandémie de coronavirus. Sans cette dernière, beaucoup d'observateurs le voyaient bien soulever le Ballon d'Or, mais, finalement, la remise du prestigieux trophée avait été annulée.

En guise de consolation, cette même année, l'international polonais avait été récompensé du prix du Meilleur footballeur de l'année FIFA, devançant ainsi notamment les légendes Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pour espérer, pourquoi pas, pouvoir véritablement obtenir ce Ballon d'Or, l'avant-centre sait qu'il devra notamment emmener son club le plus loin possible en Ligue des Champions.

Revanchard après l'Euro raté de la Pologne ?

Justement sacré en 2020, le Bayern Munich s'était ensuite arrêté, l'année dernière, au stade des quarts de finale. Le mois dernier, Robert Lewandowski a participé à l'Euro 2020, mais reste certainement sur sa faim, dans la mesure où la Pologne s'est loupée, en terminant quatrième et dernière de son groupe, le E, avec un bilan d'un match nul pour également deux défaites.

Une véritable déception qui pourrait rendre le principal intéressé revanchard et certainement désireux de continuer à prouver sa véritable valeur en club, comme il a ainsi toujours su le faire ces dernières années. A moins que le joueur ne souhaite finalement changer d'air. Le Mercato estival est encore bien long et son nom circule en Europe. Dernier club à s'être manifesté, Chelsea, champion d'Europe en titre. Robert Lewandowski pourrait tout autant préférer plutôt évoluer sous les ordres de son tout nouvel entraîneur, à savoir le technicien allemand Julian Nagelsmann (33 ans). C'est ce qu'il semble, pour le moment, se profiler.