Bundesliga : Pavard, blessé, manquera le début de saison avec le Bayern Munich

Le latéral droit français souffre de douleurs à la cheville et pourrait être absent lors des prochaines semaines, manquant également la Supercoupe d'Allemagne, mardi contre le Borussia Dortmund. "C'est très, très embêtant. Il a fait bonne impression aux entraînements et faisait clairement partie de nos plans", a déploré le coach bavarois. "Il sera forfait quelques semaines, mais nous avons de nombreux autres joueurs qui peuvent le remplacer", a-t-il ajouté.

Pendant son absence, le Canadien Alphonso Davies, lui aussi de retour d'une blessure à la cheville, pourrait prendre sa place vendredi. Le Bayern alignera une nouvelle ligne défensive au Borussia-Park avec sa nouvelle recrue, le défenseur central Dayot Upamecano, arrivé de Leipzig cet été en compagnie de son entraîneur.

La pression est déjà sur les épaules de Julian Nagelsmann, 34 ans, qui a la lourde charge de remplacer Hansi Flick sur le banc des Bavarois, et qui n'a toujours pas remporté le moindre match après un nul et trois défaites lors de la préparation estivale, dont une contre Mönchengladbach."Gladbach a une équipe très, très bonne et ambitieuse. Ils ne sont pas encore à 100% à cause des blessures, mais c'est un adversaire exigeant", a souligné Nagelsmann.