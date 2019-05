Bundesliga: Mayence et Leipzig se neutralisent 

Le RB Leipzig, qui est déjà assuré d'être en Ligue des champions la saison prochaine, a concédé le nul ce vendredi sur la pelouse de Mayence (3-3) pour le compte de la 32e journée de Bundesliga.

Les hommes de Ralf Rangnick, pourtant bien lancés dans la partie, menaient déjà au score 2 à 0 au bout de 32 minutes grâce à un doublé de Lukas Klostermann (20e, 32e). Une avance qui s'est vite effritée après la réduction du score de Karim Onisiwo (43e) juste avant la mi-temps (1-2). En deuxième période, malgré le but de Timo Werner (49e), Leipzig n'a pas su rester devant et a vu Mayence revenir à égalité après deux réalisations signées Moussa Niakhaté (67e) et Jean-Philippe Mateta (83e).

Leipzig conserve néanmoins sa 3e place tandis que Mayence reste 12e, à égalité de points avec le Hertha Berlin, qui jouera ce samedi face à Stuttgart (15h30).