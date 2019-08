Mönchengladbach et Schalke 04 se sont séparés sur un score nul et vierge ce samedi pour le compte de la 1e journée de la Bundesliga. Titulaires en attaque, les deux Français de "Gladbach", Marcus Thuram et Alassane Pléa, n'ont pas réussi à ouvrir leur compteur but.

En face, Benjamin Stambouli et Amine Harit ont participé à l'intégralité du match.