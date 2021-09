Bundesliga : Marcel Sabitzer, à Munich après six saisons à Leipzig

Marcel Sabitzer a officiellement changé de dimension. Le 30 août dernier, l'ailier (ou milieu de terrain central) international autrichien, âgé aujourd'hui de 27 ans, s'est engagé en faveur du Bayern Munich, jusqu'à la fin du mois de juin 2025. Le début d'un nouveau chapitre pour un joueur qui débarque dans un club habitué à jouer les premiers rôles et à ne laisser que des miettes à ses concurrents, principalement au niveau du championnat d'Allemagne de football. Ces dernières années, le natif de Wels avait également l'habitude de jouer les premiers rôles, avec son désormais ancien club, à savoir le RB Leipzig.

Sabitzer va devoir gagner sa place

Un club qu'il a fréquenté entre 2015 et 2021 et avec lequel il a ainsi marqué la bagatelle de 52 buts, toutes compétitions confondues, pour un total de 229 rencontres disputées. Du côté du Bayern Munich, Sabitzer ne sera pas forcément dépaysé puisqu'il sera sous les ordres de son ancien entraineur, à savoir Julian Nagelsmann. L'ancien maître à jouer du RB Leipzig va devoir également se faire une petite place au sein d'un effectif qui tourne déjà très bien en ce début de saison 2021-22. Pour preuve, après trois journées de Bundesliga déjà disputées, le Bayern Munich pointe ainsi déjà à la troisième place du classement du championnat d'Allemagne de football, avec un total de sept points engrangés sur neuf possibles.

« J'ai des informations à partager »

Après la fin de cette trêve internationale, le club bavarois replonge déjà dans sa routine du championnat, avec un gros choc, prévu ce samedi soir à 18h30... sur la pelouse du RB Leipzig. Des retrouvailles que pourrait manquer Marcel Sabitzer, actuellement blessé. Mais l'international autrichien a bien l'intention de donner, malgré tout, un coup de main à ses nouveaux coéquipiers : « J'ai effectué la pré-saison et quelques matchs avec Leipzig. Bien sûr, j'ai des informations à partager avec nos analystes vidéo. Je vais aussi parler de leurs principales forces avec notre staff afin que nous puissions réaliser un grand match samedi. »