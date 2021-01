Bundesliga : Luka Jovic, à l'Eintracht Francfort pour retrouver son efficacité

Luka Jovic est en quête de rebond. Le 14 janvier dernier, l'attaquant axial international serbe, âgé aujourd'hui de 23 ans, a quitté le Real Madrid en Espagne, de manière temporaire, pour rejoindre l'Eintracht Francfort en Allemagne, sous la forme d'un prêt payant d'un million d'euros, jusqu'à la fin de cette saison 2020-21 en cours. Un club qu'il connaît parfaitement bien, pour y avoir déjà évolué, sous la forme d'un prêt de deux saisons, en provenance du Benfica, de 2017 à 2019. C'était alors là-bas, en Bundesliga, qu'il s'était révélé aux yeux du monde entier. En 2019, le natif de Bijeljina en Bosnie-Herzégovine avait été vendu par Benfica à l'Eintracht, qui l'avait revendu, le lendemain, au Real Madrid, contre la modique somme de 60 millions d'euros. Depuis, Luka Jovic s'était donc perdu. Depuis son grand retour du côté de l'Allemagne, l'avant-centre semble déjà revivre.

Trente-six buts pour son premier passage à l'Eintracht Francfort

En effet, celui qui n'avait plus porté le maillot des Merengue depuis le 8 novembre dernier, a déjà inscrit autant de buts avec Francfort en deux rencontres, que durant l'ensemble de son aventure du côté du club de la Capitale espagnole. Deux buts intervenus dès sa première rencontre. Dimanche dernier, dans le cadre de la 16eme journée de Bundesliga, l'Eintracht Francfort et Schalke 04 étaient alors à égalité (1-1). C'est à ce moment-là, et plus précisément à la 62eme minute de jeu, que Adi Hütter, l'entraîneur local, a décidé de sortir son défenseur allemand Erik Durm (28 ans), pour faire entrer l'attaquant serbe Luka Jovic (23 ans). Et il n'a fallu finalement que dix petites minutes de jeu pour que ce dernier s'illustre. En effet, à la 72eme, l'international serbe a redonné l'avantage aux siens, pour finir par clore définitivement la marque, dans le temps additionnel, à la 90eme+1. A chaque fois sur un service de l'attaquant serbe Filip Kostic (28 ans). Lors de son premier passage au sein du club, Jovic avait inscrit la bagatelle de 36 buts, toutes compétitions confondues, en 75 rencontres disputées. De quoi lui donner des idées ?