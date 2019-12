Robert Lewandowski continue d’écrire sa légende dans l’élite allemande. Après s’être « reposé » pendant deux matchs, le goleador polonais a repris sa marche en avant en signant un doublé lors de la large victoire contre le Werder Brême. Il s’agissait de ses 17eme et 18eme réalisations de la saison, mais c’était aussi et surtout ses 219eme et 220eme buts de sa carrière en Bundesliga. Avec ce total, il se hisse à la hauteur de Jupp Heynckes, qui n’est autre que son ancien coach en Bavière.

Lewandowski peut se rapprocher de Gerd Müller

Heynckes a mis 15 ans (entre 1963 et 1978) pour marquer autant en championnat. Lewandowski, lui, n’a eu besoin que de neuf saisons et demie. Désormais, il est le troisième meilleur réalisateur de l’histoire de la Bundesliga. Seuls les illustres Klaus Fischer (268) et Gerd Müller (365) ont fait mieux. Parviendra-t-il à améliorer son classement ? Au vu de son rythme actuel (29 buts en 23 matches cette saison) et du fait qu’il n’a « que » 31 ans, le Polonais aurait tort de ne pas viser plus haut. Et cela lui fait un défi supplémentaire à relever, car pour ce qui est du 5e titre de Die Bombardier, il parait déjà être dans la poche.