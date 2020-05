Bundesliga : Les matchs les plus attendus de la fin de saison

La Bundesliga est le premier championnat majeur européen à redémarrer une saison suspendue depuis plus de deux mois en raison de la pandémie de coronavirus. Et on pouvait difficilement rêver mieux, pour cette reprise, qu’un toujours chaud derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke 04 (samedi à 15h30, 26e journée), même si l’atmosphère ne sera évidemment pas la même en l’absence de spectateurs. Et ce choc n’est pas le seul match très attendu d’ici la fin de saison.

Bientôt un choc au sommet

On surveillera bien sûr avec attention le parcours du Bayern Munich, leader avec quatre points d’avance sur Dortmund et en quête d’un huitième titre consécutif de champion. Deux équipes qui s’affronteront lors d’un duel au sommet dès la 28e journée, avec un match programmé le 26 mai au Signal Iduna Park. Les Bavarois auront d’autres déplacements compliqués à négocier, comme ce match sur la pelouse du Bayer Leverkusen, actuel cinquième du classement, dans le cadre de la 30e journée, ou celui à Brême face à un Werder qui jouera peut-être sa vie (32e journée).

Leipzig-Dortmund, ça promet

La réception de l’ancien leader, le Borussia Mönchengladbach, vainqueur du Bayern en décembre sur un doublé de l’ex-Rennais Bensebaini, ne sera pas non plus une mince affaire (31e journée). Parmi les autres matchs attendus, la 27e journée verra s’opposer Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen, alors qu’aura également lieu le deuxième derby de Berlin dans l’histoire de Bundesliga, entre le Hertha et l’Union. Troisième du classement, et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le RB Leipzig ira chez une équipe de Cologne qui avait le vent en poupe avant la suspension de la saison (29e journée). Mais on attend surtout le choc de la 33e et avant-dernière journée, face au BVB. Deux équipes qui s’étaient séparés sur un spectaculaire match nul lors de l’aller à Dortmund (3-3). Et on espère que la fin de cette saison de Bundesliga sera du même acabit…