Bundesliga : Les derniers enjeux

La Ligue des Champions

La relégation

, derrière le Bayern, Dortmund et Leipzig qui ont déjà leurs tickets. Mönchengladbach a manqué cette qualification en fin de saison dernière, ont-ils acquis assez d'expérience pour aller au bout ? Leur destin est entre leurs mains. En sachant que Leverkusen - qui jouera aussi la finale de Coupe face au Bayern -, aurait quoi qu'il arrive une autre opportunité en cas de victoire en Ligue Europa, dont ils sont l'un des favoris. »



« Düsseldorf et le Werder vont se disputer la place de barragiste. C'est Düsseldorf qui a le vent dans les voiles et le destin entre ses pieds. S'ils font un meilleur résultat que le Werder, ils seront en barrages. Tout le monde attend un barrage Werder - Hambourg qui serait fort en tradition, mais ça pourrait être Düsseldorf contre Heidenheim, cette équipe que personne ne connaît et qui vient de doubler Hambourg en les battant 2-1. S'ils enchaînent chez le leader Bielefeld, déjà assuré d'être champion de deuxième division, ce sera pour eux. »



Düsseldorf, 16eme (30 pts, -28), se déplace à l'Union Berlin

Le Werder, 17eme (28 pts, -32), reçoit Cologne

