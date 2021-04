Bundesliga : Leipzig, une révolution permanente

Un Timo Werner vous manque, et tout est dépeuplé ? Que nenni ! Au contraire, Leipzig a su se bonifier et devenir beaucoup moins prévisible cette saison, profitant du départ de sa star vers Chelsea pour réinventer son système de jeu. A la base de cette nouvelle révolution, un homme, bien sûr : le coach Julian Nagelsmann, qui continue de prouver son immense qualité à seulement 33 ans. Passé à trois défenseurs, il contraint Dayot Upamecano ou Ibrahima Konaté à quelques duels en infériorité numérique et une couverture parfois supersonique. Un déséquilibre totalement assumé, loin du jeu de transition exclusif qui faisait auparavant la force de Leipzig, le portant tout de même en demi-finales de Ligue des Champions la saison dernière (défaite 3-0 contre le PSG).

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇩🇪 #Bundesliga

🥊 Le RB Leipzig n’a eu aucune pitié pour le Werder Brême !

🎯 Une grosse victoire 4-1 avec un doublé d’Alexander Soerloth !

⭐ Le RBL n’est plus qu’à 5 points du Bayern Munich !https://t.co/7xdCH4fwmY

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 10, 2021





"Ça joue vraiment dans le camp adverse avec de grosses phases de possession, un travail de sape qui fatigue l'adversaire en seconde période, détaille Patrick Guillou. Ils peuvent utiliser jusqu'à trois systèmes différents lors d'un même match." Notre consultant voit même une certaine supériorité par rapport au Bayern : "Si les Munichois peuvent faire la différence individuellement sur treize joueurs, la force collective est plus conséquente à Leipzig, en qualité comme en quantité." Résultat, le club estampillé Red Bull gagne encore plus de matchs que les années précédentes.



Cette saison, Leipzig aimerait enfin déflorer son palmarès afin de matérialiser cette progression constante. La Coupe d'Allemagne offre un boulevard, avec une qualification en demi-finales et le Bayern éliminé... Il sera temps, ensuite, de déterminer encore l'orientation du projet. Sans Upamecano, futur défenseur bavarois, c'est déjà une certitude. Quid des autres piliers Ibrahima Konaté, Kevin Kampl ou Marcel Sabitzer ? Et bien sûr de Nagelsmann, favori lui aussi à un départ vers le Bayern si Hansi Flick venait à succéder à Joachim Löw aux commandes de la Mannschaft ? Une trop forte saignée pourrait, cette fois, être rédhibitoire à une nouvelle adaptation forcée.