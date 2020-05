Il y aura un grand absent dimanche après-midi (15h30 - beIN SPORTS 1), au RheinEnergieStadion, lors de la rencontre de la 26journée de Bundesliga entre Cologne et Mayence.Un bouc en chair et en os offert par un cirque et qui est devenu la mascotte du club en 1950. Et il a été prénommé Hennes en l’honneur d’Hennes Weisweiler, ancien joueur et entraîneur du club. Un animal qui porte habituellement une couverture aux couleurs du club et que les joueurs saluent avant de rentrer sur le terrain.







En raison de la pandémie de coronavirus, la Bundesliga, qui a repris samedi, limite le nombre de personnes autorisées au stade et impose des conditions sanitaires drastiques. Les entraîneurs et les remplaçants doivent porter des masques sur le banc de touche, alors que le protocole d'avant-match, comme l’accompagnement des joueurs par des enfants, a été supprimé. Les mascottes sont elles aussi interdites et le bouc Hennes ne sera donc pas de la partie pour le retour à la compétition de son équipe, qui avait enregistré 8 victoires sur ses 11 derniers matchs avant l’interruption de la saison.

Le neuvième du nom

Neuvième du nom, Hennes IX, qui possède même son compte Instagram, a succédé l’été dernier à Hennes VIII, qui, atteint par l’âge et l’arthrose, coule une recette paisible du côté du zoo de Cologne. Où son successeur, jeune papa, profite de la fermeture pour rendre visite aux autres animaux. En attendant de pouvoir retrouver son jardin du RheinEnergieStadion…