Bundesliga: Le Bayern Munich conserve son titre

La saison est terminée en Allemagne, et à l'issue de la 34e et dernière journée de Bundesliga, c'est une nouvelle fois le Bayern Munich qui est sacré champion, ce pour la septième fois consécutivement. Avant d'accueillir l'Eintracht Francfort à l'Allianz Arena ce samedi, les Bavarois comptaient deux points d'avance sur le Borussia Dortmund dans la course au titre, et n'ont laissé aucune chance au suspense en s'imposant largement (5-1) contre Sébastien Haller et ses partenaires, pendant que la troupe de Lucien Favre faisait aussi sa part du boulot sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (0-2).

Kingsley Coman (4e), David Alaba (53e) et Renato Sanches (58e) avaient fait la différence pour les locaux, avant que deux des héros du jour, Franck Ribéry (72e) et Arjen Robben (78e), ne marquent à leur tour. Les vétérans français et néerlandais, comme le Brésilien Rafinha, faisaient pour l'occasion leurs adieux à la formation munichoise, qui a encore un objectif à atteindre, la finale de la Coupe d'Allemagne contre le RB Leipzig le 25 mai prochain.