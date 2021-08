Bundesliga : Le Bayern accroché d'entrée !

Et de un. Après un splendide exercice à 41 buts l'an passé, Robert Lewandowski a flanqué son premier but de la saison à l'occasion de la première journée de Bundesliga, en ouverture au Borussia Park contre Mönchengladbach. Sauf que cette fois, le Polonais n'a pas réussi à donner la victoire au Bayern Munich. Pour le premier match officiel du nouvel entraîneur, Julian Nagelsmann, le FCB a eu un léger retard à l'allumage, assez pour permettre à Alassane Pléa de battre Manuel Neuer à la dixième minute. Sur l'ouverture du score du Français, Alphonso Davies a été l'auteur de la perte de balle fatale sous les hurlements de l'ex-technicien du RB Leipzig. Servi par Stefan Lainer sur un tacle glissé, l'ancien niçois a pris le meilleur d'une belle frappe croisée du gauche. Déjà à l'origine d'une précédente occasion ratée d'Hermann, Pléa a idéalement puni le grand Bayern. Il faut dire que durant le premier acte, les Noir et Blanc ont joué un football sans complexe et vivant pour mettre à mal une équipe munichoise pas encore au point. Mais à force de pousser, les hommes de Adi Hütter ont fini par laisser des espaces derrière.

Bientôt la fin du rodage ?

Assez agacés par cette ouverture du score adverse, les Bavarois ont fini par montrer les crocs pour tenter de revenir rapidement. Sauf que Yann Sommer était titulaire dans le but. Sur la lancée de son Euro phénoménal, le Suisse a réalisé de nombreuses arrêts importants notamment sur deux reprises de volée de Robert Lewandowski (14eme, 26eme) avant de logiquement céder sur une nouvelle tentative du Polonais à la retombée d'un centre de Kimmich (1-1, 42eme). Après le repos, le Bayern Munich a appuyé sur l'accélérateur pour remporter ce match et obtenir la première des trente-huit victoires espérées pour glaner un dixième titre consécutif. Mais cmme en première période, Yann Sommer a été à la réception de toutes les tentatives pour conserver le match nul. Il sera à coup sûr, l'un des hommes du Borussia Mönchengladbach. Ce dernier aurait même pu l'emporter si Monsieur Fritz avait accordé deux penalties aux Noir et Blanc pour deux interventions très musclées de Dayot Upamecano (pour sa première avec le FCB) sur Marcus Thuram. Il n'empêche qu'au soir de la première journée, le grand Bayern n'est pas premier...