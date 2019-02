Bundesliga : Kai Havertz les rend tous fous

Jadon Sancho (18 ans), Reiss Nelson (19 ans), Christian Pulisic (20 ans) voire Luka Jovic (21 ans)… Cette saison, la Bundesliga a le bonheur de voir évoluer sur ses pelouses un nombre incalculable de grands espoirs. C’est dans cette catégorie qu’on retrouve l’une des plus belles promesses du football allemand : Kai Havertz (19 ans - Bayer Leverkusen). L’engouement autour de cette pépite est d’autant plus grand en Bundesliga puisqu’il est Allemand et représente à n’en pas douter le présent et le futur de la Nationalmannschaft. Pourtant, Havertz, déjà deux sélections avec la sélection nationale, n’est pas tout à fait un novice. Les amateurs de Bundesliga ou les experts en pépites ont déjà coché le nom du natif d’Aix-la-Chapelle depuis bien longtemps. Pour être précis, depuis le 15 octobre 2016, date à laquelle Havertz a fait ses grands débuts en Bundesliga face au Werder Brême. A 17 ans et 126 jours, il était alors devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga à faire ses débuts chez les pros.

Depuis, le crack a muri et n’a pas déçu. Aujourd’hui, Havertz totalise 17 buts et 18 passes décisives en 74 matchs joués (37 titularisations) depuis ses débuts. Cette saison marque néanmoins le grand envol du joueur. En 20 journées de Bundesliga, Havertz a été titularisé 20 fois et n’a été remplacé qu’à trois reprises (Düsseldorf, Werder Brême et le Bayer Munich). Le week-end dernier face à l’ogre munichois, Havertz s’est fait remplacer pour la troisième fois de la saison bien malgré lui en raison d’une blessure musculaire. Un petit coup d’arrêt au milieu d’une saison réussie avec au compteur 10 buts (7 en Bundesliga - 3 en Ligue Europa) et 5 passes décisives (2 en Bundesliga - 3 en Ligue Europa). Pour son coéquipier Julian Brandt, Havertz a « une mentalité incroyable » et « peut devenir une star mondiale. » Le capitaine du Bayer Leverkusen, Lars Bender, ne tarit pas d’éloges également, affirmant qu’il n’avait « jamais vu un joueur aussi complet. »

L’influence du milieu allemand est telle sur le jeu du Bayer Leverkusen qu’en son absence mardi en Coupe d’Allemagne, Leverkusen s’est fait sortir de la Coupe d’Allemagne par la modeste formation du FC Heidenheim (2-1). Ce soir, l’actuel 7e de Bundesliga se déplace à Mayence (20h30 sur beIN SPORTS 3) avec l’objectif de se relancer, avec ou sans Havertz. « La participation de Kai à ce match n’est pour le moment pas claire, a concédé son coach Peter Bosz. Il n’a fait qu’une partie de l’entraînement mercredi. Nous aurons une dernière séance avant le match, alors j’en saurai plus. Le match contre Mayence sera fatiguant et il faut que tous les joueurs soient en pleine forme. » A sept points de la Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen n’a plus le choix. Sous peine de voir son prodige jouer la compétition reine européenne avec un autre maillot…