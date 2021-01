Bundesliga : Jovic est bien de retour !

Luka Jovic, transparent au Real

C'est face à Schalke 04 que Luka Jovic a fait son retour au sein de l'Eintracht Francfort, son club avant son transfert au Real Madrid en juin 2019. Et ce retour, il ne l'a pas raté. En l'espace de 38 minutes, le Serbe parvient à marquer deux buts , un à la 72eme minute d'une reprise de demi-volée, et l'autre à la 91eme minute, dans le temps additionnel. Le tout en étant rentré sur la pelouse à la 62eme. Avec ce doublé, Luka Jovic permet à Francfort de remporter son match 3 à 1. Le premier but est signé André Silva. Le Portugais est en grande forme cette saison (12 buts en 15 matchs). L'Eintracht Francfort termine ainsi la 16ème journée de Bundesliga à la 7eme place. La prochaine rencontre sera face à Fribourg, le mercredi 20 janvier.



Ces deux buts sont une libération pour Luka Jovic, qui n'avait pas marqué depuis le 9 février 2020 face à Osasuna. Le transfert du Serbe au Real Madrid n'a pas vraiment été concluant. Il a même été considéré comme un flop. Alors qu'il sortait d'une bonne saison avec Francfort, au Real il manquait de temps de jeu, et entrait la plupart du temps en fin de match pour remplacer Karim Benzema. Au total, il n'aura marqué que deux petits buts en 32 matchs et en presque un an et demi. Au vu des difficultés rencontrées par Luka Jovic, un manque de confiance est né entre Zidane et lui.

Pour le relancer, le club merengue décide de le prêter à l'Eintracht Francfort. Là où il s'était révélé, après un passage difficile au Benfica. Pour rappel, le Serbe a signé un contrat de six ans avec le club espagnol, pour un montant compris entre 60 et 70 millions d'euros selon le Real. Côté sélection, le Serbe ne brille pas non plus. Sélectionné pour la première fois avec l'équipe A en 2018 et dans le cadre de la Coupe du Monde, il joue très peu et la Serbie est rapidement éliminée. C'est en mars 2019, face à l'Allemagne, qu'il marque son premier but (1-1).

Jovic, un doublé pour un retour de rêve !