C'est dans un climat assez pesant que le Bayern Munich se replongeait dans ses joutes de Bundesliga, ce vendredi soir. Depuis quelques semaines, l'ogre du championnat allemand d'ordinaire si intouchable, était sur une pente glissante. Le champion en titre restait en effet sur une série de quatre matchs sans le moindre succès en championnat.



Une éternité pour un club de cette envergure, dont le début de saison faisait désordre, tout comme la cinquième place au classement. Contraint de réagir, le Bayern était opposé au Bayer Leverkusen, autre poids lourd historique du championnat qui ne cesse de décevoir durant cette campagne 2022-23. Et le champion n'a pas manqué l'opportunité de repartir du bon pied.

Le Bayern déroule

Fort d'une prestation sérieuse, le Bayern Munich a signé un succès important pour se remettre sur les bons rails. Les hommes de Julian Nagelsmann se sont imposés sur le score de 4-0 dans un match à sens unique. Sané a débloqué la situation d'entrée de jeu (1-0, 3e), avant que Musiala ne double la mise (2-0, 17e), et que Mané n'y aille de son but avant la pause (3-0, 39e). Müller a ensuite profité d'une incroyable erreur du portier adverse en fin de match pour saler l'addition (4-0, 84e). Le score n'a plus évolué. Le Bayern remonte provisoirement à la deuxième place de Bundesliga. Leverkusen passera le week-end dans la zone rouge.