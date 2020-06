Bundesliga (J31) : Leverkusen freiné par Schalke

Coup d'arrêt fatal pour le podium ? En difficulté lors de la première période, le Bayer Leverkusen n'a pas fait mieux qu'un match nul (1-1) à Schalke 04, une équipe pourtant en souffrance depuis la reprise. Caligiuri a ouvert le score sur un penalty pour Gelsenkirchen (51e) et Paulinho a permis l'égalisation (81e) en provocant un but contre son camp de Miranda. Benjamin Stambouli était dans les tribunes côté Schalke, Diaby titulaire côté Bayer.

Mauvaise opération pour le Bayern

Leverkusen imite donc le Borussia Mönchengladbach dans la course au podium. Les deux équipes n'ont pas gagné ce weekend (Gladbach a perdu à Munich) à l'inverse de Leipzig, troisième au classement. Leverkusen a désormais 5 points de retard sur la troisième place, 6 pour le Borussia. Il reste trois journées de Bundesliga. Plus tôt cet après-midi, Augsburg (13e) a enfoncé Mayence (15e) en l'emportant 1-0.