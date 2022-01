Dauphin du Bayern Munich, le Borussia Dortmund a mis la pression sur le champion en titre en atomisant Fribourg ce vendredi. Une très belle performance collective du club de la Ruhr puisque son adversaire du soir est l'une des sensations de la saison en Bundesliga. Ce succès porte évidemment la signature d'Erling Haaland - comme d'habitude avec les Jaune et Noir. Buteur juste avant la mi-temps (45e+1) et à un quart d'heure de la fin (75e), le Norvégien a encore fait parler son froid réalisme.

Meunier y va aussi de son doublé

Mais outre Haaland, la bonne surprise est venue de Thomas Meunier. L'ancien Parisien a placé son équipe sur les bons rails en s'offrant lui aussi un doublé salvateur (14e, 29e). Sûr de ses forces, le BvB a alors pu dérouler. Et si Demirovic a quelque peu relancé le suspense à l'heure de jeu (61e), la marche était trop haute pour Fribourg, qui a sombré en fin de match. Dahoud, dernier buteur, a salé l'addition (86e). Dortmund carbure.