Le Bayern Munich carbure déjà à un rythme très soutenu. Moins d’une semaine après avoir disposé du RB Leipzig lors de la Supercoupe d’Allemagne (5-3), la formation de Julian Nagelsmann s'est baladée à Francfort pour la première journée de Bundesliga.



A la pause, les Bavarois avaient déjà plié l’affaire et démontré leur force collective avec cinq buteurs différents : Kimmich, sur coup franc dès la 5e minute, Pavard (10e), Mané (29e), Musiala (35e) et Gnabry (43e).

L'élégant Musiala

L’inoxydable Mülller ne perdait pas ses habitudes en délivrant deux passes décisives face au vainqueur de la dernière Ligue Europa. L’ex-gardien du PSG, Kevin Trapp, et ses coéquipiers réduisaient quand même le score en seconde période.



L’ex-Nantais Kolo Muani, entré juste après la pause, profitait d’une erreur de relance de Neuer pour ouvrir son compteur avec sa nouvelle équipe (5-1, 64e). Une offense à ce Bayern en mode rouleau compresseur qui en rajoutait une couche par Musiala en fin de rencontre.



Le petit numéro d’équilibriste du jeune prodige allemand (6-1, 83e) enfonçait un peu plus Francfort et son public au stade du Deutsche Bank Park.