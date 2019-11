Bundesliga: Hoffenheim tutoie le podium

On n'arrête plus Hoffenheim depuis sa victoire sur le terrain du Bayern Munich en début de mois (2-1). C'est une 4e victoire consécutive que le club du Bade-Wurtemberg a enchaîné ce vendredi aux dépens de Paderborn (3-0).

Sur leur pelouse de la PreZero Arena, les joueurs d'Alfred Schreuder ont réussi dans ce match d'ouverture de la 10e journée de Bundesliga une entame de match tout feu tout flamme, dont les visiteurs ne vont jamais se remettre : Skov (2e), Kaderabek (15e) et Locadia (25e) vont en moins d'une demi-heure de jeu régler l'affaire. Et Hoffenheim de tutoyer provisoirement le podium devant Dortmund et à égalité de points avec Wolfsbourg et Fribourg.