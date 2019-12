"Reparlons-en en mars ou en avril"

Ils n’arrêtent pas, les supporters de Gladbach. D’entonner, alors que leurs protégés occupent toujours la tête de la Bundesliga, des chants en l’honneur de leurs prédécesseurs des années 70, qui avaient notamment remporté trois titres consécutifs de champion d’Allemagne entre 1974 et 1977, cette même année où ils ont atteint la finale Coupe des clubs champions, mais aussi la Coupe de l’UEFA à deux reprises (1975, 1978).Depuis cette période dorée, le Borussia Mönchengladbach a, modestement, pu garnir son armoire à trophées avec une Coupe d’Allemagne (1995) et un titre de champion de deuxième division (2008). Et s’ils ont disputé la Ligue des champions pour la dernière fois il y a trois ans, quittant la phase de poules sur une lourde défaite à Barcelone (4-0),Reste que cette place de leader, qu’ils peuvent récupérer dimanche en battant Fribourg, ne monte pas à la tête des partenaires de Marcus Thuram et Alassane Pléa, meilleurs buteurs du club avec, respectivement, 5 et 4 buts inscrits en Bundesliga. C’est en tout cas ce qu’ils assurent. "", confiait Jonas Hofmann au quotidien Express il y a quelques semaines. Et quid d’un éventuel titre de champion ? "C’est une bonne question, avoue Matthias Ginter. Mais que devrais-je répondre ? On mérite notre place, mais reparlons-en en mars ou en avril."Entre-temps, les Borussen, leaders de leur groupe de Ligue Europa et qui peuvent se contenter d’un match nul lors de la dernière journée pour voir les seizièmes de finale, ont connu leur troisième défaite de la saison en championnat. Un revers surprise contre l’Union Berlin (2-0), promu, dont ont su profiter leurs poursuivants. Ce qui n’empêchera pas Thuram, auteur de 8 buts toutes compétitions confondues, d’y croire encore. Comme l’a confié l’ancien Guingampais à Téléfoot : "L