Bundesliga : Gladbach, la vie sans Thuram

Vendredi soir, alors que le Borussia Mönchengladbach recevra le Bayern Munich en ouverture de la 15e journée de Bundesliga, Marcus Thuram purgera le troisième de ses cinq matchs de suspension. Une sanction exemplaire pour l’ancien Guingampais, qui avait craché au visage d’un adversaire, Stefan Posch, lors de la réception d’Hoffenheim le 19 décembre. S’il s’est ensuite excusé, il a également écopé d’une amende de 40 000 euros et d’un match supplémentaire avec sursis, qui tombera en cas de récidive d’ici décembre prochain.



Mais comment Gladbach, qui restait sur six matchs consécutifs sans victoire avant sa suspension, s’en sort sans son international tricolore, auteur de deux buts en Bundesliga et d'autant en Ligue des champions ? D’un point de vue comptable, plutôt bien. Avant la trêve, les hommes de Marco Rose ont d’abord facilement dominé une formation du quatrième échelon, Elversberg, au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne (0-5), avant de redémarrer le championnat par une autre victoire à l’extérieur, samedi dernier sur la pelouse de l’Arminia Bielefeld (0-1), promu en Bundesliga et actuel barragiste virtuel.

Thuram attendu contre Dortmund



Alors qu’Alassane Pléa, l’autre attaquant français du club, était lui sur le flanc depuis mi-décembre, le Suisse Breel Embolo, auteur de l’unique but du match à Bielefeld, a réussi à tirer son épingle du jeu. Et à s’offrir sa troisième réalisation lors des cinq derniers matchs de Bundesliga. Soit plus que Thuram et Pléa, qui ont inscrit deux buts chacun en championnat depuis le début de saison. L’ancien joueur de Bâle ne sera pas de trop pour essayer de faire chuter le leader bavarois.



Pléa devrait lui retrouver le onze de départ pour ce choc, au contraire de Ramy Bensebaini, enfin remis du Covid-19 mais a priori trop juste pour débuter. L’ancien Rennais avait été héroïque l’an dernier, en inscrivant un doublé lors de la victoire de Mönchengladbach contre Munich (2-1). Mais les choses ont depuis bien changé. Car si le Bayern trône toujours au sommet du championnat, le Borussia n’est plus à la lutte pour le titre mais occupe le septième rang, douze longueurs derrière son futur adversaire. Autant dire qu’il ne faut plus traîner pour espérer retrouver la Ligue des champions, une compétition où ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Avec un affrontement programmé face à Manchester City, et un match aller le 24 février, soit un peu plus d’un mois après le retour programmé de Thuram, qui pourrait revenir au jeu le 22 janvier contre le Borussia Dortmund.

