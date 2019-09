Bundesliga: Francfort se relance

Deuxième victoire de la saison pour Francfort, vainqueur ce dimanche sur sa pelouse de Dusseldorf (2-1), dans le cadre de la 3e journée de Bundesliga.

Les hommes d'Adi Hutter ont pourtant été menés au score en première période, suite au but de Rouwen Hennings. Mais après la reprise, les locaux ont renversé la barre en trouvant la faille à deux reprises, grâce à Bas Dost (57e) et Goncalo Paciencia (86e). Ce dernier, auteur du but vainqueur et d'une passe décisive, est l'homme du match.

Au classement, Francfort récupère la 7e place, tandis que Dusseldorf stagne au 12e rang.