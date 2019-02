Bundesliga: Francfort renoue avec la victoire

Francfort restait sur quatre matches nuls de suite en Bundesliga, l'Eintracht a mis fin à cette série en allant s'imposer sur la pelouse de Hanovre, avant-dernier du championnat (3-0).

Ante Rebic a ouvert le score à la 54e minute, sur une passe de Luka Jovic qui a ensuite doublé la mise neuf minutes plus tard. Le jeune attaquant serbe a consolidé son statut de meilleur buteur de Bundesliga avec sa 15e réalisation de la saison. Filip Kostic a aggravé le score en toute fin de rencontre, encore servi par Jovic.Après sa qualification pour les 8es de finale de Ligue Europa aux dépens du Shakhtar Donetsk, Francfort termine une belle semaine et revient à la sixième place du championnat, un point derrière Wolfsburg et quatre derrière Leipzig, actuellement quatrième.