Bundesliga : Eric Maxim Choupo-Moting, le soldat de Julian Nagelsmann

Eric Maxim Choupo-Moting est un joueur précieux. C'est en tout cas que semble penser Julian Nagelsmann, à savoir son entraîneur au Bayern Munich. Et les statistiques lui donnent finalement raison. Pour sa deuxième saison sous les couleurs du club bavarois, l'attaquant (ou ailier gauche) international camerounais, aujourd'hui âgé de 32 ans et arrivé au club le 5 octobre dernier, en est déjà à un total de sept buts marqués en neuf rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Parmi ses sept buts, il faut inclure son quadruplé inscrit le 25 août dernier, alors qu'il avait été titularisé à l'occasion des 32emes de finale de la Coupe d'Allemagne, contre la modeste formation de Bremer, pour un carton des siens (12-0).

Choupo-Moting se contente de bouts de matchs...

Par la suite, l'avant-centre s'est davantage contenté d'apparitions. Mais des apparitions couronnées de succès. Sur les cinq dernières rencontres de sa formation, l'ailier gauche est entré en jeu dans trois d'entre elles. A chaque fois, ces quelques minutes de jeu se sont conclues par un but. Tout d'abord, le 11 septembre dernier, pour le compte de la 4eme journée de Bundesliga, sur la pelouse du RB Leipzig (1-4) avec le quatrième et dernier but des siens (90eme+2). Le 18 septembre dernier, dans le cadre de la 5eme journée de Bundesliga, face à Bochum (7-0), l'international camerounais avait alors marqué le septième et dernier but de sa formation (79eme).

... et soigne ses statistiques personnelles

Enfin, pas plus tard que ce mercredi, Eric Maxim Choupo-Moting était également entré en jeu lors de la deuxième journée du groupe E de la Ligue des Champions, contre le Dynamo Kiev (5-0), pour inscrire ensuite le cinquième et dernier but de son équipe (87eme). Tant de bouts de matchs qui lui permettent donc de soigner ses statistiques personnelles, même si, pour le moment, cela s'est produit dans des rencontres où sa formation avait alors déjà fait une large différence, au niveau du tableau d'affichage, au moment de ses entrées en jeu. Toujours est-il que le joueur, dont le contrat expire à la fin du mois de juin 2023, en est désormais à seize buts inscrits et quatre passes décisives délivrées, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée au Bayern Munich. De quoi pousser son entraîneur Julian Nagelsmann à continuer à lui faire confiance.