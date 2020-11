Bundesliga : Coman et Nkunku buteurs, Dortmund surpris

A peine contrarié par l'ouverture du score du jeune attaquant français Tanguy Coulibaly (19 ans, ancien du PSG) pour Stuttgart en première période, le Bayern s'est vite remis à l'ouvrage samedi, égalisant grâce à Kingsley Coman (1-1, 38eme) qui inscrit ainsi son troisième but en trois matchs. Les Bavarois ont eu l'excellente idée de prendre l'avantage dans la foulée, au meilleur des moments, avec le douzième but cette saison de Robert Lewandowski dans le temps additionnel (1-2, 45eme+1) sur une passe de Coman. Trop difficile pour les locaux, qui ont essayé mais se sont définitivement inclinés en fin de rencontre sur un but de Douglas Costa (1-3, 87eme). Une semaine après le nul inattendu face au Werder (1-1), cette victoire 3-1 relance le rouleau compresseur. A noter la première apparition avec le Bayern d'un autre ancien Tanguy du PSG, Kouassi, entré pour les 22 dernières minutes.



Leipzig est désormais le seul dauphin du Bayern, à deux points, à la suite de son succès face à l'Arminia Bielefeld (2-1). Après le deuxième but de Nkunku à l'heure de jeu, les adversaires du PSG en Ligue des Champions ont eu le temps de se faire peur, les visiteurs recollant à un quart d'heure de la fin après un penalty manqué par Sorloth, qui aurait pu permettre aux hommes de Julian Nagelsmann de mener 3-0. Au final, comme pour le Bayern, c'est une opération d'autant plus excellente que la surprise est venue de Dortmund, douché à domicile par Cologne (1-2) et un doublé de l'ancien Montpelliérain Ellyes Skhiri. Le Borussia recule ainsi au troisième rang et à quatre points du Bayern. Dimanche, Leverkusen peut à son tour prendre le rôle du dauphin (à une unité des Munichois) en cas de victoire face au Hertha Berlin.