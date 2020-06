Bundesliga : Claudio Pizarro, la saison de trop ?

Blessé, Claudio Pizarro ne va pas pouvoir jouer contre Wolfsbourg ce dimanche. D'une manière plus générale, le Péruvien a un rôle limité au Werder Brême cette saison.Une situation attendue pour un joueur de son âge. A bientôt 42 ans, l'attaquant dispute sa dernière saison professionnelle, et c'est surtout dans le vestiaire que son expérience était attendue.

Mais là aussi, les résultats sont décevants. Le Werder Brême visait les places européennes en début de saison. Mais à quelques journées de la fin, le club hanséatique se retrouve à la 17ème place du classement. Un rang qui pourrait l'envoyer en deuxième division pour la première fois depuis 37 ans. Une désillusion qui viendrait ternir l'incroyable histoire du quadragénaire avec la Bundesliga.



Pizarro, une place au chaud dans l'histoire du football allemand

446 - Claudio Pizarro (@werderbremen_EN) has made 446 Bundesliga appearances, way more than any other foreign player. Reunited. pic.twitter.com/U5mDcgH3uD

Claudio Pizarro a connu tous les succès possibles en Allemagne. Ses deux passages au Bayern Munich lui ont notamment permis de copieusement garnir son palmarès. La défunte Coupe de la Ligue, la DFB-Pokal à six reprises et surtout le championnat six fois, le vainqueur de la Ligue des Champions 2013 a un des plus beaux palmarès du football allemand. L'histoire d'amour débutée outre-Rhin en 1999 lui a aussi permis de battre de nombreux records. Dans l'histoire de la Bundesliga, personne n'a remporté autant de matchs que lui et aucun étranger n'en a joué autant que lui.

Dans le championnat allemand, seul Robert Lewandowski a marqué plus de buts que le natif de Callao au XXIe siècle. Et grâce à sa longévité, le meilleur buteur de l'histoire du Werder Brême est aussi le plus vieux buteur de l'histoire de la Bundesliga. Une marque établie l'an passé qu'il est susceptible de battre s'il fait trembler les filets adverses avant la fin de la saison. Mais c'est loin d'être sûr.

Muet en championnat seulement pour la deuxième fois en 21 ans

Cette saison, malgré 15 apparitions en championnat, Claudio Pizarro n'a jamais été titulaire. Et il n'a pas marqué le moindre but. Depuis la fin du siècle dernier, il n'y avait qu'en 2014-2015 quand il était remplaçant à Munich qu'il n'avait pas marqué. Soit une saison blanche dans une carrière de 21 ans. Une série folle qui est désormais proche de toucher à sa fin. Cette année, il n'y a qu'en coupe qu'il a pu faire parler son sens du but.

Le joueur formé à Cantolao a inscrit un doublé contre les amateurs du SV Atlas Delmenhorst. Mais c'est peu pour le chapitre final d'un livre dans lequel on retrouve 487 matchs et 197 buts en Bundesliga. Le quadragénaire n'a désormais plus beaucoup de temps pour se remettre d'une blessure à la cuisse et finir la saison sur ses deux jambes. Une étape nécessaire s'il veut sortir un dernier tour de son sac. Le plus important de sa carrière car la survie du club qui lui a fait découvrir l'Europe en dépend.