2 - Bruno Labbadia wins his 2nd match as a manager of @HerthaBSC_EN. With 6 points and 7-0 goals this is the best #Bundesliga start of any manager in the history of Hertha. Restart. #BSCFCU pic.twitter.com/WyOJVhsypF

Avant le confinement et la suspension de la Bundesliga, le Hertha Berlin n'avait gagné que deux matchs en 2020. Un bilan décevant terni par des lourds revers concédés contre le Bayern (0-4), Mayence (1-3) et surtout Cologne (0-5). Une mauvaise passe qui avait poussé les dirigeants à changer, une fois de plus, d'entraîneur.Et il a tout changé. Malgré un contexte délicat, il a permis aux Berlinois de recommencer la saison avec deux succès convaincants. Le service minimum pour faire oublier la gestion calamiteuse des gestes barrières qui avait fait polémique durant le confinement. Mais à la clé, il y a surtout six points qui ramènent le club de la capitale à trois unités des places européennes.







Les coéquipiers de Vedad Ibisevic sont allés s'imposer sur la pelouse d'Hoffenheim (0-3) la semaine passée et ils ont confirmé avec un succès dans le derby de Berlin ce vendredi (4-0). Deux matchs, deux succès, sept buts marqués, zéro encaissé : personne n'a fait mieux depuis que le championnat allemand se joue à huis clos. Et le nouvel entraîneur n'y est pas pour rien. Depuis le 9 avril, il a eu le temps de faire passer son message à ses joueurs. Même en comités réduits. Et cela lui a permis de rentrer dans l'histoire de la Bundesliga. Aucun entraîneur n'avait connu une telle réussite après deux matchs à la tête d'un nouveau club.

Une confiance retrouvée et une stabilité découverte



Mais comment a-t-il fait ? Vedad Ibisevic a évoqué une confiance retrouvée après avoir marqué dans le derby de Berlin. Une confiance qui se traduit en chiffres. Le vétéran a été impliqué sur quatre buts en deux matchs. Autant que depuis le début de la saison. Mais c'est aussi au niveau du système utilisé que l'ancien coach de Wolfsburg a fait la différence. Il a remis le 4-2-3-1 au goût du jour. Une formation qui n'avait plus été utilisée depuis l'automne et des revers contre Augsbourg et … Hoffenheim.



Dans un rôle plus reculé qu'à son arrivée de Leipzig qui l'a prêté en janvier, Matheus Cunha a récupéré les clés du jeu berlinois. Sur l'aile ou en neuf et demi, il s'est illustré. Mais la défense n'est pas en reste. Dans le sillage d'un Dedryck Boyata buteur, c'est une même ligne de quatre qui a pu être reconduite pour la première fois depuis le mois de décembre. Suffisant pour préserver la cage de Rune Jarstein inviolée. Jusque-là au moins. Car dès mercredi, le Hertha Berlin va avoir le droit à un véritable test avec un déplacement sur la pelouse du RB Leipzig, une formation qui vient de s'imposer 0-5 à Mayence.

