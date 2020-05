Le français est la langue officielle du secteur offensif du Borussia Mönchengladbach. Depuis le début de la saison, Alassane Pléa et Marcus Thuram ont marqué 17 buts. Mais pour permettre à l'actuel cinquième de Bundesliga de passer le cap des 50 buts, un autre attaquant s'est illustré. Et il est aussi originaire d'un pays francophone : Breel Embolo. Le natif de Yaoundé, au Cameroun, est arrivé en provenance de Schalke 04 l'été dernier. Un transfert qui lui a permis de pouvoir réellement lancer sa carrière allemande.



L'international suisse s'était révélé très tôt avec le FC Bâle. Mais à Gelsenkirchen, il a eu du mal à confirmer. Recrue la plus chère de l'histoire des Königsblauen, il n'a jamais marqué plus de cinq buts sur une saison de Bundesliga. Une barre qu'il a passée en même pas six mois avec Gladbach. Depuis le début de la saison, l'attaquant a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives. Un apport important pour une formation qui joue les premiers rôles. Juste avant la suspension du championnat, il avait notamment été impliqué sur les deux buts de sa formation lors de la victoire sur Cologne. Le genre de performances qui font grimper la côte d'un joueur sous contrat jusqu'en 2023.

Un nouveau poste et un nouveau rôle



Mais comment le joueur de 23 ans peut-il cohabiter avec Alassane Pléa et Marcus Thuram, deux autres attaquants habitués à l'axe ? En endossant le costume de supersub. Dépassé par les deux Français dans la hiérarchie, il a dû se contenter d'environ 1200 minutes de jeu en championnat. 800 de moins que ses deux coéquipiers, soit près de neuf matchs. Cela ne l'a pas empêché d'être décisif, parfois en jouant dans un rôle plus reculé que là où il s'est révélé. Si Breel Embolo avait déjà été titularisé sur l'aile droite à l'époque où il jouait à Bâle, il a désormais découvert le rôle de numéro 10. Une position qui lui permet de peser sur le jeu et de permuter avec ses compères francophones. En soutien de ses attaquants, il parvient à créer le danger en apportant le surnombre entre les lignes.



Impliqué sur presque un quart des buts de sa formation, le joueur qui a participé à la Coupe du Monde 2018 a su devenir un élément important du trio offensif malgré un rôle en retrait. Avoir un joueur aussi important et polyvalent en sortie de banc prouve le nouveau statut du Borussia. Cette nouvelle profondeur d'effectif permet de rivaliser sur le long terme avec les grosses écuries. L'entente entre les trois hommes et la confiance de Marco Rose permettent de tirer le meilleur de ces joueurs. De quoi donner à Mönchengladbach l'espoir de viser haut jusqu'au bout de la saison.



