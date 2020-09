Bundesliga : Bayern Munich - Schalke 04 finalement à huis clos

C'est une nouvelle qui va à contresens des dernières annonces en Bundesliga. La semaine dernière, les hommes politiques allemands étaient parvenus à un accord pour que 20% de la capacité des stades soit remplie, pour le lancement de la nouvelle saison du championnat national. Cependant et au vu du contexte, les dirigeants se sont entendus pour que les autorités locales et les autorités sanitaires aient, tout de même, le dernier mot avant chaque match. Ce jeudi et alors qu'il était question d'accueillir 7500 spectateurs à l'Allianz Arena, le maire de Munich, Dieter Reiter, a annoncé que le match d'ouverture entre le Bayern Munich et Schalke 04, prévu ce vendredi (20h30), se jouerait finalement à huis clos. La décision a été motivée par l'évolution de la pandémie de Covid-19, qui repart à la hausse.

Pas de jours supplémentaires de repos

La Ligue allemande (DFL) avait proposé, il y a quelques semaines, aux Bavarois, de décaler ce match, afin qu'ils puissent avoir quelques jours de repos supplémentaires, après leur épopée victorieuse en Ligue des Champions. Cependant, le Bayern Munich a exprimé son envie de maintenir ce match, d'abord pour respecter cette tradition en tant que champion sortant, mais aussi et surtout afin de ne pas bousculer le calendrier initial.