Bundesliga : Bayern, Leipzig, promus... Le bilan de la saison

Si la Bundesliga a longtemps cru pouvoir jouer sa 26eme journée à huis clos, la décision a finalement été prise vendredi d'arrêter le championnat jusqu'au 2 avril pour commencer. Ainsi, avec un classement gelé, le Bayern Munich conserverait son titre de champion d'Allemagne après une saison mouvementée, qui a notamment vu Niko Kovac être limogé début novembre. Depuis, avec Hans-Dieter Flick, les Bavarois ont redressé la barre et sont en tête avec 55 points. Saison également agitée pour le Borussia Dortmund, dauphin des coéquipiers de Lucas Hernandez, et qui va bien mieux depuis le mercato d'hiver et l'arrivée d'un certain Erling Braut Haaland, auteur de déjà neuf buts dans son nouveau club.

Thuram et Pléa en Ligue des Champions

Leaders tour à tour durant la saison, le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach ont, eux, eu plus de mal à tenir la distance dernièrement mais seraient virtuellement qualifiés pour la Ligue des Champions, grâce à respectivement leur 3eme et 4eme place en ce moment. Derrière, le Bayer Leverkusen, à seulement deux unités de l'équipe de Marcus Thuram et Alassane Pléa, et Schalke 04 seraient pour leur part envoyés en Ligue Europa. En revanche, petites déceptions cette saison pour Hoffenheim (9eme) et l'Eintracht Francfort (12eme). Après des dernières saisons prometteuses, les deux formations n'ont pas réussi à confirmer cette année et sont dans le ventre mou en Allemagne.

La belle surprise de l'Union Berlin

Enfin, en bas de tableau, Paderborn, promu, serait relégué en compagnie du Werder Brême, club plutôt habitué à autre chose ces dernières saisons. Actuellement 16eme, Düsseldorf serait de son côté barragiste. Si l'équipe de Steffen Baumgart n'aura pas duré longtemps dans l'élite du football allemand, Cologne et l'Union Berlin auraient, eux, décroché leur maintien et de belle manière. Aux 10eme et 11eme place pour l'heure, les deux formations promues cette saison ont en effet rendu une copie plutôt propre et pourraient ainsi solidifier leurs projets avec une saison supplémentaire en Bundesliga.