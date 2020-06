Bundesliga : Anthony Modeste, l'homme de Cologne

Cologne n'a pas encore gagné le moindre match depuis la reprise du championnat, il y a presque un mois. Anthony Modeste a pourtant tout donné. Comme à son habitude. Le Français a marqué deux buts lors de ses trois dernières sorties. Des réalisations qui n'ont pas permis à son équipe de rester dans la première partie du tableau. Mais elles lui ont offert un retour dans le onze de départ du club rhénan. Un rang loin d'être surprenant pour un des joueurs français qui a le plus marqué la Bundesliga au XXIe siècle.

D'un point de vue historique, le natif de Cannes est tout simplement le deuxième meilleur buteur tricolore de l'histoire du championnat allemand. Seul Franck Ribéry a fait mieux que ses 62 réalisations outre-Rhin. Un exploit réalisé lors de six des sept dernières saisons. Il les a passées à Hoffenheim puis à Cologne. En passant la frontière, Anthony Modeste a confirmé sur la durée les espoirs placés en lui à Nice, Bastia ou Bordeaux. Il a montré de la consistance et un incroyable sens du but. Il a surtout remis l'attaquant français à la mode. Depuis l'arrivée de Modeste, Alassane Pléa, Marcus Thuram ou Sébastien Haller ont brillé dans le championnat allemand.

Une folle saison 2015-2016, une chanson en son honneur et une escapade en Chine

Si Hoffenheim reste une étape importante de la carrière d'Anthony Modeste, c'est bien son expérience à Cologne qui a marqué les esprits. Avec les Boucs, il s'est rapidement mis en avant. Le joueur d'1,87m a marqué 15 puis 25 buts en Bundesliga. Deux campagnes réussies qui lui ont permis de toquer à la porte de l'équipe de France. En vain. C'est bien en Allemagne que sa réputation est la plus importante. Il a même eu le droit à une chanson en son honneur. Une musique qui est devenue un véritable tube. Et ça, même Pierre-Emerick Aubameyang et Robert Lewandowski, les deux seuls joueurs qui ont marqué plus que lui en Allemagne pendant la saison 2016-2017 n'ont pas eu cette distinction.

Et comme c'est bien outre-Rhin que le joueur formé à Nice se sent le mieux, il y est retourné après une escapade en Chine. Même en deuxième division et après un long combat devant les commissions de la FIFA, Anthony Modeste est revenu à Cologne. Avec six buts en six mois, il a participé à la remontée de son club dans l'élite du football allemand. Avec trois réalisations depuis le début de la saison, le joueur de 32 ans lui a permis de se rapprocher du maintien. Mais pas encore de gagner depuis la fin du confinement. Une mission qui ne devrait pas effrayer celui qui a tout connu au RheinEnergieStadion.