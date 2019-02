Bundesliga : Alcacer, en mars, ça repart ?

Qu’arrive-t-il à Paco Alcacer ? Véritable attraction de la première partie de saison en Bundesliga, l’attaquant du Borussia Dortmund n’a pas encore trouvé le chemin des filets en 2019 ! Une petite déception quand on jette un rapide coup d’œil à ses cinq premiers mois du côté de la Rhur. Du 14 septembre 2018, date de son premier but avec Dortmund, au 18 décembre 2018, Alcacer a inscrit la bagatelle de douze buts en douze matchs ! Ou plutôt, douze réalisations en 503 minutes, soit à peu près l’équivalent de six matchs complets. Avec un but toutes les 41 minutes environ, l’international espagnol était bien parti pour terminer la saison avec un total de buts incroyable. Pourtant, la machine s’est grippée et la trêve hivernale a rimé avec fatale. Pour le dernier match de l’année civile face à Gladbach, le buteur espagnol a dû céder sa place à la 34e suite à une blessure musculaire. Un coup dur qui a des conséquences aujourd’hui…

Depuis début janvier, Alcacer a disputé sept matchs (320 minutes) toutes compétitions confondues pour zéro but. Quelques critiques ont vu le jour Outre-Rhin avant que Lucien Favre, en bon pompier de service n’éteigne le feu. « Il manque de rythme, a expliqué le boss de l’actuel leader de Bundesliga. Il a manqué la préparation hivernale car il s’est blessé, comme durant l’été. Il a encore besoin de temps pour revenir en forme. » Cette baisse de régime arrive au pire des moments puisque dans le sillage d’Alcacer, c’est Dortmund qui a plongé. Le club a enchaîné une série de cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues, dont trois nuls de suite en Bundesliga. Conséquence, le Bayern Munich a réduit l’écart et pointe désormais à trois petites longueurs. Ajoutez à cela, une élimination douloureuse en Coupe d’Allemagne contre le Werder Brême et une défaite quasi fatale face à Tottenham (3-0) en Ligue des Champions et vous obtenez une formation en totale perte de confiance…

La victoire face au Bayer Leverkusen (3-2) le week-end dernier a stoppé l’hémorragie mais n’a pas levé tous les doutes. Favre doit rapidement trouver une solution sous peine de tout perdre. Relancer Alcacer et lui permettre de trouver son efficacité est évidement une priorité. Peut-être en lui redonnant son costume de « Supersub » avec lequel il a brillé ? Les chiffres en tout cas ne mentent pas. Dans la peau d’un remplaçant, Alcacer marque un but toutes les 22 minutes. Ce fabuleux ratio devient extrêmement moyen lorsque l’intéressé est titulaire puisqu’il trouve faille toutes les 201 minutes. Ce constat sert et dessert l’attaquant de 25 ans qui s’est définitivement engagé avec Dortmund jusqu’en 2023 contre 28 M€ (bonus compris). Ce vendredi face à une équipe d’Augsburg très mal en point (trois défaites de suite, 12 buts encaissés), Alcacer a une occasion en or de relancer la machine. Sans ça, la pression s’accentuera…