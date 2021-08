Bundesliga : Alassane Pléa - Marcus Thuram, toujours plus haut ?

Adi Hütter, le nouvel entraîneur du Borussia Mönchengladbach en remplacement de Marco Rose, a dû se frotter les yeux plusieurs fois la semaine dernière lors du match contre le Bayer Leverkusen. Défaits 4-0, les Noir et Blanc ont en plus perdu tour à tour, Thuram, Pléa, Ginter, Lainer et Bensebaini sur blessure dans une rencontre que l'on pourrait qualifier de cauchemardesque. Parmi les joueurs du Borussia sur le flanc, les deux premiers cités sont particulièrement précieux à la formation allemande grâce à leur impact combiné et à leur belle complémentarité. En conférence de presse, Adi Hütter a tenu des propos rassurants pour certains éléments de son effectif sauf pour Stefan Lainer et Marcus Thumam. Le premier s'est cassé la cheville et sera absent pour une durée indéterminée, tout comme son coéquipier en attaque, victime lui d'une déchirure du ligament du genou droit.

L'entraîneur du Borussia Mönchengladbach pourra tout de même compter sur les retours de Bensebaini et Pléa (Ginter a le Covid). « Il (Alassane Pléa) a bien joué à l'entraînement cette semaine, a rappelé le coach en conférence de presse ce vendredi après-midi. Je suis heureux que la blessure contractée contre Leverkusen n'ait pas été aussi grave que celles de Marcus Thuram ou Stefan Lainer, et qu'il soit une option pour nous ce week-end. » L'ancien niçois a en effet passé des examens qui n'ont rien révélé de particulier mais l'absence de son acolyte d'attaque pour plusieurs semaines est une très mauvaise nouvelle pour le club.

Une belle complémentarité



Alassane Pléa (28 ans) et Marcus Thuram (24) forment un duo technique, percutant et efficace sur les pelouses de Bundesliga. Arrivé en juillet 2018, l'ancien niçois a d'emblée été décisif avec un joli bilan de 15 buts et 4 passes décisives pour 35 matchs. S'il a été un tout petit peu moins présent un an plus tard, l'arrivée de son compatriote en 2019 en provenance de Guingamp lui a fait du bien. Dès leur première saison ensemble, les deux hommes ont cumulé de belles statistiques : 10 buts et 11 passes décisives pour Pléa en 33 matchs toutes compétitions confondues, 14 réalisations et 9 passes décisives en 39 rencontres pour Thuram.

Durant l'exercice précédent, les deux compères ont respectivement marqué 12 buts, réalisé 5 passes décisives en 39 matchs et 11 buts, 12 passes décisives en 40 matchs. Dans une interview en novembre 2020, Marcus Thuram évoquait cette relation avec son compatriote : « Il est un peu plus vieux que moi et a plus d’expérience. Mais on rigole ensemble sur plein de choses. On se ressemble tous les deux et ça se ressent sur le terrain, où on s’entend à merveille. Ce qui nous avantage est que nous parlons le même football. » Grâce à leurs performances communes, les deux hommes ont connu l'équipe de France, surtout Thuram, présent lors du dernier Euro. Une complicité qui a du bon, aussi bien pour « Lasso » que pour « Tiktus » comme ils sont surnommés.