Bundesliga - A Leverkusen, l’appétit vient en mangeant

Après trois journées de Bundesliga, ils étaient assez peu nombreux à imaginer que le Bayer Leverkusen, auteur de trois matchs nuls, allait ensuite compiler huit victoires et un nul pour trôner aujourd’hui au sommet du classement de l’élite allemande. D’autant plus que le club a perdu à l’intersaison ses deux meilleurs buteurs du dernier exercice, Kai Havertz (Chelsea) et Kevin Volland (Monaco). Mais c’est bien un leader invaincu qui va accueillir le Bayern Munich samedi, pour un choc au sommet face à un dauphin qui ne pointe qu’à un petit point.

L’OGC Nice, balayé 6-2 à la BayArena en ouverture de la phase de poules de la Ligue Europa, a payé pour savoir : cette équipe de Leverkusen ne fait pas de prisonniers. "Je pense qu’on a une équipe agressive, souligne Lucas Alario pour le site de la Bundesliga. On essaie de récupérer le ballon le plus vite possible. Et quand on a le ballon, on veut se faire un maximum de passes entre nous, et être décisif en attaque. Mais aujourd’hui, le plus important est l’attitude : l’équipe aborde tous ses matchs de la même manière. On ne changera pas, et on veut continuer comme ça."

Désormais aligné beaucoup plus régulièrement par Peter Bosz, l’Argentin est un des symboles de cette belle série, puisqu’il est le meilleur buteur de l’équipe avec 8 buts en 9 matchs de Bundesliga, soit déjà plus que sur l’ensemble du dernier exercice. A ses côtés Leon Bailey (4 buts en championnat, 5 en Ligue Europa) a lui retrouvé la forme, et la recrue Patrik Schick, auteur de deux buts et une passe décisive sur ses trois derniers matchs, monte en puissance.

Diaby : "On s’éclate vraiment"

Il y a d’autres exemples de réussite, comme le prodige du milieu Florian Wirtz (17 ans), ou celle de l’ancien Parisien Moussa Diaby. Seul joueur de champ utilisé, et titulaire, lors des 12 journées de Bundesliga, l’ailier international Espoirs, auteur de 5 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, vient d’ailleurs de prolonger son contrat jusqu’en 2025.

"Parce que cette équipe joue exactement le type de football qui me convient, et qui convient à mes qualités, a-t-il confié sur le site de son club. Avec beaucoup de possession et de rythme mais aussi beaucoup de technique. On s’éclate vraiment avec les gars. Et le succès vient avec." Après avoir atteint les quarts de finale de la Ligue Europa la saison dernière, le Bayer Leverkusen et son équipe enthousiasmante vise en effet plus haut. Et rien de tel qu’une victoire face à l’ogre munichois, champion d’Europe en titre, pour marquer les esprits et affirmer ses ambitions.

Leverkusen et Diaby s'amusent à Cologne !