Bundelisga: Leipzig vainqueur, Nkunku buteur

Pour son premier match de la saison en Bundesliga, l'Union Berlin, tout juste promu dans l'élite du football allemand, a pris une fessée à domicile ce dimanche, face au RB Leipzig (0-4).

Les trois premiers buts des visiteurs ont été inscrits en première période, par Marcel Halstenberg (16e), Marcel Sabitzer (31e) et Timo Werner (42e). Lors du second acte, le quatrième et dernier but est l'oeuvre du nouvel arrivant et ancien Parisien, Christopher Nkunku (69e).

Grâce à ce large succès, Leipzig prend la deuxième place du classement après cette première journée de championnat. L'Union Berlin est dernière.