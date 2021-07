Erling Haaland, qui s'entendait parfaitement bien avec Jadon Sancho au Borussia Dortmund, a dû se résoudre à voir partir l'international anglais à Manchester United, cet été. Sondé par la chaine Youtube Stadium Astro à propos du départ de son complice en attaque au BvB, Haaland estime que Sancho a toutes les armes pour réussir en Premier League.

"Triste de le voir partir"

"Jadon et moi nous sommes très bien compris et c'est un joueur de haut niveau. Alors bien sûr, c'est triste qu'il parte mais c'est comme ça et c'est le football. On ne sait jamais ce qu'il va se passer. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres bons joueurs avec qui j'ai un bon feeling et cela peut devenir encore meilleur. Nous devons voir quel est le joueur qui me correspondrait le mieux".



Haaland a aussi été interrogé sur le nouveau coach du BvB, Marco Rose : "J'ai parlé un peu avec lui et je le connais d'avant, car je l'ai eu pendant six mois à Salzbourg. C'est un gars sympa et j'ai hâte de travailler avec lui. J'ai entendu dire que les séances d'entraînement étaient difficiles, donc c'est exactement la même chose qu'à Salzbourg. Un entraînement intensif et beaucoup de courses. C'est ce que j'attends, se donner à fond, courir beaucoup et attaquer beaucoup."