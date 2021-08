Borussia Dortmund - Bayern Munich, le Klassiker dans une nouvelle ère

La Supercoupe d’Allemagne pourrait presque être renommée “le Klassicker”. Pour la septième fois en neuf ans et la troisième année consécutive, les deux grands rivaux d’outre-Rhin vont s’affronter dans cette compétition. Ce mardi soir, le Bayern Munich, tenant du titre en Bundesliga, affronte le Borussia Dortmund, vainqueur de la dernière DFB-Pokal. Un duel aux allures de belle. Après leur défaite (2-0) en 2019, les Bavarois avaient pris leur revanche (3-2) l’an passé, grâce à un but de Joshua Kimmich à la 82e minute de jeu.



En cette saison 2021-2022, le classique teuton entre dans une nouvelle ère. Notamment en raison de changements au sein du club bavarois. Parti à la retraite, Karl-Heinz Rummenigge a été remplacé à la présidence par son ancien bras droit : Oliver Kahn, légende des Rouge et blanc pour ses prouesses en tant que gardien. Malgré son titre l’an passé, l’entraîneur Hansi Flick, en conflit avec le directeur sportif Hasan Salihamidzic, n’est pas resté en poste. Il a pris la succession de Joachim Löw à la tête de la Nationalmannschaft.

Nagelsmann au Bayern, Rose à Dortmund

Pour le remplacer, le Bayern s’est tourné vers Julian Nagelsmann. Devenu, à 28 ans, le plus jeune entraîneur de Bundesliga pour ses débuts avec Hoffenheim en février 2016, ce dernier a ensuite contribué à faire de Leipzig une place forte de l’élite allemande. Troisième puis deuxième lors des deux dernières saisons avec les Saxons, le natif de Landsberg am Lech, à 60 km de Munich, vise un premier sacre en Allemagne. Tout comme Marco Rose, l’homme choisi pour prendre la suite de Lucien Favre à Dortmund.



Double champion d’Autriche (2018 et 2019) avec le RB Salzbourg, le technicien de 44 ans s’est ensuite fait remarquer par sa philosophie de jeu et ses résultats avec le Borussia Mönchengladbach. Sur le plan des effectifs, le BVB a notamment cédé Jadon Sancho à Manchester United contre 85 millions d’euros. Au Bayern, des cadres comme Jérôme Boateng, Javi Martínez et David Alaba ont fait leurs adieux. Dayot Upamecano est lui arrivé - pour 42,5 millions d’euros - de Leipzig, où il s’est révélé sous la houlette de Nagelsmann. Mais une chose ne devrait pas changer : le duel d'avants-centres affamés et jamais rassasiés entre Robert Lewandowski et Erling Braut Haaland.