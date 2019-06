Bayern: Pavard veut remporter la C1

Présent en conférence de presse, jeudi, à l’avant-veille du match des Bleus en Turquie, Benjamin Pavard n’a pas parlé que de l’actualité de l’équipe de France. Le champion du monde tricolore a également été interrogé sur son transfert au Bayern Munich où il évoluera la saison prochaine. Avec de très hautes ambitions, notamment en Ligue des champions.

"C'est la meilleure compétition qui puisse exister après la Coupe du monde. Donc, l'année prochaine, j'espère la remporter avec le Bayern, a-t-il ainsi expliqué. Maintenant, je vais profiter des vacances pour bien me ressourcer et arriver déterminé et frais au Bayern Munich. Me connaissant, je sais que j'aurai la tête au Bayern et à tout casser l'année prochaine."