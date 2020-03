Bayern - Neuer : « C'est évident d'accepter la baisse de salaire »

Depuis le début de la crise sanitaire due au coronavirus, le football est en stand-by et c’est une situation qui génère des problèmes financiers au sein de nombreux clubs européens. Même le Bayern Munich, en dépit de sa puissance, n’y échappe pas. Et c’est pourquoi les joueurs de l’équipe première ont été priés de réduire leurs salaires de 20%. Cette initiative évitera aux responsables du club au chômage partiel ou supprimer des postes.

Neuer veut offrir "de la sécurité" aux employés du club

Interrogé par Tageszeitung et Muenchner Merkur sur cette démarche, Manuel Neuer, le gardien des champions d’Allemagne,« Nous sommes une profession particulièrement privilégiée, pour qui il est évident d'accepter une baisse de salaire quand il y en a besoin, a indiqué le champion du monde 2014. Le Bayern a environ 1 000 employés et il y a beaucoup d'autres personnes autour du club qui effectuent des tâches importantes. Nous voulions les aider en tant qu'équipe et leur offrir de la sécurité ».