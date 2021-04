Bayern Munich : Une offre à 25 millions d'euros pour Nagelsmann ?

L'entraîneur le plus cher de l'histoire ?

Julian Nagelsmann vit-il ses derniers moments avec le club de la Saxe ? Après avoir bientôt passé deux ans au RB Leipzig et avoir qualifié le club en demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière, le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Bundesliga pourrait s'engager avec le Bayern Munich, l'actuel leader de la Bundesliga.Actuellement sous contrat jusqu'en 2023, Nagelsmann pourrait ainsi retourner sur ses terres, lui le natif de Bavière, où il a notamment joué chez les jeunes à Munich 1860. Il prendrait alors la tête du club le plus titré du pays à seulement 33 ans, et aurait pour objectif de faire mieux que Hans-Dieter Flick, vainqueur de six titres en un an avec le Bayern Munich.C'est d'ailleurs peut-être là que le plus dur reste à faire pour le Bayern Munich.Si le transfert est validé cela serait une indemnité record dans l'histoire pour un entraîneur. Nagelsmann se verrait également offrir une belle augmentation salariale, puisqu'il devrait toucher aux alentours de huit millions d'euros avec le Rekordmeister.Un apport financier qui serait bénéfique pour le club fondé en 2009 en pleine crise sanitaire et financière, malgré l'appui considérable de leur sponsor et dirigeant de la société Red Bull.