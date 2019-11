Bayern Munich: Schweinsteiger voit bien Mourinho...

Depuis l'annonce du départ de Niko Kovac de son poste d'entraîneur du Bayern Munich, les rumeurs concernant son successeur vont bon train, entre Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri, Erik ten Hag, Ralf Rangnick, Arsène Wenger ou Mauricio Pochettino. Le nom de José Mourinho a également été évoqué, et c'est une piste à prendre au sérieux selon Bastian Schweinsteiger.

"J'imagine bien Mourinho en Allemagne", explique pour Bild celui qui a porté les couleurs du club bavarois avant de collaborer avec le "Special One" du côté de Manchester United. "Je me souviens qu'il était toujours en train de me poser des questions sur le Bayern ou la Bundesliga. Lors de nos matches à l'extérieur, il y a avait toujours de la Bundesliga à la télévision. Il connaissait chaque joueur, même ceux des petites équipes. Il a aussi appris l'allemand. Il n'a pas encore travaillé dans ce championnat, mais j'imagine qu'il serait tenté par l'aventure en Allemagne".