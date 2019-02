Bayern Munich: Rien de grave pour Coman !

Bonne nouvelle pour Kingsley Coman. Les examens passés par l'attaquant français n'ont rien montré d'inquiétant alors que l'ancien joueur de la Juventus était sorti blessure, vendredi soir, touché à la cheville gauche, celle où il a déjà subi deux lourdes opérations.

Le Bayern Munich indique que Coman, en grande forme, et auteur d'un doublé et d'une passe décisive à Augsbourg (2-3), sera opérationnel pour le choc face à Liverpool mardi soir en huitième de finale de Ligue des champions.

Good news! The doctors have given Kingsley #Coman the all clear to face @LFC on Tuesday #FCAFCB #LFCFCB pic.twitter.com/gRSW1pxKIP