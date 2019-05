Bayern Munich-Ribéry: "2013 ? C'était génial"

Franck Ribéry, encore sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'au 30 juin, a déjà fait ses adieux au public bavarois et n'a pas encore donné d'indication quant à la suite qu'il donnera à sa carrière. Mais, de passage sur RMC Sport ce mardi, le milieu de terrain offensif est revenu sur ses belles années outre-Rhin, et notamment 2013, qui avait vu le Bayern signer un superbe quintuplé (Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Ligue des champions, Supercoupe de l'UEFA, Mondial des clubs).

"Je pense que la meilleure année c’est 2013. Nous avons tout gagné, alors que l’année d’avant nous avions tout perdu et cela avait été très difficile. Mais c’est ça le foot, et un an après nous avons réussi à tout gagner. C’était génial", se remémore l'ancien international tricolore, qui n'a pourtant jamais compris pourquoi il n'avait pas été désigné Ballon d'or en retour.